امتيازات للعمالة غير المنتظمة في مشروع القانون الجديد.. اعرف التفاصيل

قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إن مشروع قانون العمل الجديد الذي وجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء منه، يراعي كافة الفئات العمالية المختلفة، إذ يعمل على تحقيق الأمان الوظيفي للعمال، وضمان حقوقهم، وخاصة العمالة غير المنتظمة التي تعتبر فئة ليست بقليلة من العمال، وقانون العمل يراعيها بشكل كبير جدا.

مشروع قانون العمل الجديد سيضمن حقوق العمال غير المنتظمة

وأضاف جبران في تصريحات لـ«الوطن» أن مشروع قانون العمل الجديد سيضمن حقوق العمال غير المنتظمة لأنها فئة مهمة من الفئات العمالية، وسيحدد رسوم على صاحب العمل الذي يستخدمهم وستكون بنسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة، على أن يحدد القانون نظام تحصيلها.

وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر أن إنشاء صندوق العمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد سيكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص ويحدد اختصاصاته ونظام العمل.

مشروع قانون العمل الجديد

وأكد جبران أن الرئيس السيسي يعطى اهتماما كبيرا للعمال في ولايته الجديدة، وهذا ما أكده في القرارات التي أعلن عنها خلال احتفالية عيدالعمال، وزيادة الحد الأدنى للإعانات المقدمة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 جنيه إلى 1500 جنيه.