بدء جلسات اجتماع اللجنة الدائمة للقاء بطاركة الكنائس الشرقية بالشرق الأوسط

بدأت اجتماعات بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الاجتماع الـ14، والذي تستضيفه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقاهرة، اليوم، برعاية وحضور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومار اغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع، والكاثوليكوس آرام الأول كاثوليكوس بيت كيليكيا الكبير للأرمن الإرثوذكس في انطلياس ولبنان.

اجتماع اللجنة الدائمة للقاء بطاركة الكنائس الشرقية الأرثوذكسية

كما يشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية، الأنبا توماس، مطران القوصية ومير وعضو اللجنة التنفيذية بمجلس الكنائس العالمي، والأنبا أنجيلوس، أسقف عام كنائس شبرا الشمالية، والدكتور جرجس صالح الأمين الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط وسكرتير اللجنة الدائمة، ومار إقليمس دانيال كورية متروبوليت بيروت للسريان الأرثوذكس، والمطران مار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص و حماه وطرطوس وتوابعها للسريان الأرثوذكس، والنائب البطريركي بالوكالة، في المقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، القاهرة.

بدأ الاجتماع بالصلاة الجماعية باللغات الثلاث القبطية والسريانية والأرمنية لأصحاب القداسة من أجل السلام في العالم أجمع ومنطقة الشرق الأوسط، ثم عرض ما تم دراسته من قبل اللجنة التنفيذية على مدار الأيام الماضية، ومن المقرر أن تستكمل الجلسات عصر هذا اليوم وستختتم ببيان رسمي لأصحاب القداسة.