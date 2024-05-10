الأزهر يتصدى لشبهات الإلحاد والفكر اللاديني.. معلومات عن وحدة بيان

سلط مركز الأزهر العالمي للفتوى، الضوء على وحدة بيان التي أنشأها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لمواجهة الإلحاد، والفكر اللاديني عام 2018، تحت شعار «أجيال واعية وحوار بنَّاء».

وحدة بيان لمواجهة شبهات الإلحاد

أنشأ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وحدة بيان في منتصف ديسمبر من عام 2018، بدعم من فضيلة الإمام الأكبرالدكتورأحمد الطَّيب شيخ الأزهر الشريف، لمواجهة شبهات الإلحاد والفكر اللاديني، وبناء وعيٍ معرفيٍّ للوقاية من هذا الفكر المتطرف والمنحرف، وتوفير مساحات آمنة للحوار مع الشباب وتحصينهم من حيل المتشكِّكين في الدين، والعمل على إزالة المفاهيم المغلوطة لديهم.

وذكر المركز في بيان، اليوم، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن الوحدة تضم نخبة من أعضاء المركز وأساتذة من جامعة الأزهر والجامعات المصرية، متخصصون في: العقيدة والفلسفة، والفقه الإسلامي، وعلم النفس، والاجتماع، والصحة النفسية، وغير ذلك من التخصصات المختلفة.

وتعمل الوحدة على المتابعة اللحظية لكل ما يُثار حول الإسلام وشرائعه من أغلوطات وشبهات فى مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وتحليل بياناته، وتقديم معالجات متخصصة، ومحتويات تدعم هذه المعالجات، وتجوب بها محافظات وجامعات الجمهورية من خلال برامج توعوية متخصصة، ومطبوعات، وحملات إلكترونية وإعلامية بلغة بسيطة يفهمها الشباب، وقد استفاد من جهود الوحدة خلال هذه المدة أعداد ضخمة من الشباب والأسر.

التعاون مع الشباب في وحدة بيان

وتستقبل الوحدة منذ ذلك الحين الشَّباب الباحثين عن الحقيقة في مقر المركز بمشيخة الأزهر الشريف، وتعقد لهم المقابلات الشخصية الواقعية والإلكترونية بالمركز وبأماكن تنفيذ برامجه في أنحاء الجمهورية مع متخصصين من أعضاء المركز، وتساعدهم على محو أي شبهة تتعلق بالدِّين والشريعة.

التواصل مع مع وحدة بيان

وأتاح المركز استقبال الأسئلة والاستفسارات على هاتف رقم: 19906 بسعر المكالمة العادية، في أوقات العمل الرسمية، وعبر رسائل «فيسبوك» الخاصة على مدار الساعة، ومن خارج مصر عبر الرقم الدولي: 0020225973500