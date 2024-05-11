حزب العدل يشيد بإطلاق صندوق النيل للاستثمار الصناعي: يساعد في تنمية الصعيد

أكد أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشئون تنمية الصعيد، أن إطلاق صندوق النيل للاستثمار الصناعي، يعد مبادرة عظيمة وهدفها منشود، موجها الشكر للمسئولين عن طرح تلك المبادرة (ابدأ) لكونها النواة الحقيقية للمساعدة على تقليل فاتورة الاستيراد.

إطلاق صندوق النيل للاستثمار الصناعي مبادرة عظيمة

وأشار «بدرة» في تصريحات صحفية، له، اليوم، إلى أهمية زيادة قيمة الدعم المالي وتوجيهه لتنمية قطاع الصعيد في المجال الصناعي، نظرا لفرص التصدير من خلال مساهمة قطاعات الدولة في المجال الاقتصادي من تحديد نوع الصناعات المطلوبة في السوق الخارجي وتطويرها ودعهما للوصول للنتيجة المرجوة من تقليل استيرادها في مدة زمنية قصيرة.

ونوه بأهمية الاستثمار في الصناعة الزراعية لأنه مجال مثمر ومربح، خاصة أن قطاع الصعيد متبني فكرة التنمية المستدامة مع زيادة الظهير الصحراوي في منطقة الجنوب، حيث يعد الاهتمام بالصناعة والزراعة عن طريق التنمية المستدامة واستخدام الطاقة المتجددة والتكامل الاقتصادي من خلال موارد الدولة من طاقات شبابية وموارد طبيعية، طوق النجاة والطريق السليم للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي نمر بها في هذا الوقت الصعب.