بدء التقديم لوظائف شركة كهرباء جنوب القاهرة.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

بدأت الأمانة الفنية بقطاع الموارد البشرية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في تلقي طلبات المتقدمين لشغل عدد من الوظائف بديوان عام الشركة، لافتة إلى استمرارها في استقبال الطلبات حتى الساعة الثالثة مساء يوم السبت المقبل الموافق 18 من شهر مايو الجاري، على أن يجري إخطار المتقدمين لشغل الوظيفة بموعد إجراء المقابلة الشخصية.

طرق التقديم لوظائف شركة الكهرباء 2024

وأوضح قطاع الموارد البشرية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الطلبات المقدمة من العاملين خارج الشركة تقدم مشفوعة بالموافقة المبدئية من جهة عملهم على النقل في حالة الترشيح للتعيين بالشركة، ومرفق بها المستندات الدالة على شخصية المتقدم، وبيان تدرج وظيفي من جهة العمل، مؤكدة على عدم مسؤوليتها تدبير الإقامة للمتقدمين من الخارج .

نوعية وظائف الكهرباء 2024

وأعلنت الشركة عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية من الدرجة الممتازة– العالية من ضمن العاملين بقطاع الكهرباء للوظيفة التالية «رئيس قطاعات التحكم والوقاية والاتصالات- رئيس قطاع شبكات جنوب الجيزة (قطاعات شبكات توزيع الجيزة)».

الشروط الواجب توفرها في المتقدمين لشغل وظائف الكهرباء 2024

وحددت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء الشروط الواجب توفرها في المتقدمين لشغل الوظائف كالتالي

- أن يكون مؤهل هندسي عالي مناسب ومدة خبره لا تقل عن 17 سنة.

- قضاء مدة بينية بالدرجة السابقة لا تقل عن سنة في وظيفة قيادية أو وظيفة نظيرة للدرجة المتقدم إليها.

- اجتياز التدريب الذي تتيحه الشركة.

- اجتياز الاختبار أمام لجنة اختيار القيادات بالشركة.

- مؤهل هندسي عالي مناسب ومدة خبرة لا تقل عن 16 سنة.

- قضاء مدة بينية بالدرجة السابقة لا تقل عن سنة في وظيفة قيادية أو وظيفة نظيرة للدرجة المتقدم إليها.