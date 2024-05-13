محافظ القليوبية: تطوير مداخل مدينة بنها وتحويلها إلى حدائق ومتنزهات

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال تطوير مداخل مدينة بنها، وذلك في إطار متابعة تلك المشروعات للانتهاء منها، وفق جداولها الزمنية للعمل على إبراز الوجهة الحضارية لمدن المحافظة، وتحسين الخدمات المقدمة، والعمل على تسيير الحركة المرورية.

المحافظ يتفقد أعمال تطوير مدخل مدينة بنها

وتفقد محافظ القليوبية أعمال تطوير مدخل مدينة بنها بشارع فريد ندا من الطريق الزراعي، حيث يتم رفع كفاءة وتطوير المدخل، بالإضافة إلى تطوير وإنشاء متنزه جديد عبارة عن حديقة على مساحة 2000 متر، وجار العمل على الانتهاء منها خلال بضعة أيام، لتضاف إلى مجموعه الحدائق التي أنشأتها المحافظة بمدينة بنها، لإظهار الشكل الحضاري للمدينة خلال الفترة الماضية.

تطوير الحدائق بالعاصمة

واستمع المحافظ خلال جولته عن ما استجد من أعمال في تطوير الحديقة، حيث تم الانتهاء من توصيل شبكة مياه الري وجار توريد كابلات الكهرباء والأعمدة الديكورية والمقاعد والبروجولات ووجه المحافظ بالعمل علي الانتهاء من الحديقة في أقرب وقت ممكن، ليتم فتحها أمام المواطنين لاستعادة الوجهه الحضارية لعاصمة المحافظة مدينة بنها، وأكد المحافظ أنه سيتم تزويد الحديقة بكافة الخدمات الإدارية اللازمة.

في سياق متصل تابع محافظ القليوبيه أعمال الرصف التى تتم بمدينة القناطر الخيرية حيث قام بجولة اعمال تطوير ورصف طريق كورنيش القناطر الخيريه حيث تم اعمال تكسير وإزالة الجزيرة الوسطى بطول حوالي 650 مترا، كما تم تجهيز الجزيرة الوسطى لوضع قواعد أعمدة الإنارة، بالاضافة إلى استكمال تجهيز الشدة الخشبية الأولى بالجانب الأيمن من عند الشعار تمهيدًا لصب سلاح البلدوره للأرصفة الجانبية، وتوريد رمل للأرصفة الجانبية بالكورنيش تمهيدا لتركيب بلاط الإنترلوك، وجار أعمال تركيب البلدوره المتوسطة للأرصفة الجانبية بالكورنيش.

ووجه المحافظ بدفع الأعمال والانتهاء من رصف الشوارع الرئيسية والالتزام بالمقاييس والمعايير المتفق عليها، وتكثيف الأعمال بالورديات المسائية للعمل على تسيير الحركة المرورية.

يذكر أن خطة رصف مدينة القناطر الخيرية تبلغ 20.5 مليون جنيه عن العام المالى 2023 / 2024 بإجمالي اطوال 3075 مترًا طوليًا، وذلك بشارع المهندسين بمنطقة التقسيم السياحى بالقناطر الخيرية، حيث تم الانتهاء من اعمال الطبقة السطحية بمنطقة المهندسين، والانتهاء من منطقة عمارات بنك الإسكان أمامها وخلفها وشارع برج الفرسان وطريق كورنيش القناطر الخيرية وشارع عزمي أمام حلقة السمك حتى الرصيف القديم بطول 150م وعرض 10م.

ضبط 7 سيارات تلقي القمامة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة مفاجئة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بشوارع مدينتي شبرا الخيمة والخصوص، للاطمئنان على أعمال النظافة ورفع الإشغالات، وذلك في إطار المتابعة الميدانية اليومية للوقوف على أعمال إزالة القمامة، ونقلها إلى المقلب العمومي بالعبور، حيث تم ضبط 7 سيارات، أثناء إلقاء مخلفات الهدم بالطريق بمنطقه مسطرد.

شملت الجولة المرور بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تفقد الهجان المقلب الوسيط موجهاً باستمرار رفع أي تراكمات للقمامة بالمحطة، حفاظاً على الحالة العامة للنظافة والبيئة ونقلها للمقلب العمومي بالعبور.