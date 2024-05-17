في اليوم العالمي لضغط الدم.. لماذا سمي بـ«القاتل الصامت»؟

الإصابة بارتفاع ضغط الدم، أمر شائع بين مختلف الأعمار حول العالم، ومع اختلاف الأسباب التي قد تؤدي للإصابة به، يجهل المصابون أنهم معرضون للوفاة في أي وقت، وفي اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، هناك العديد من المخاطر جعلت منه القاتل الصامت.

القاتل الصامت

يتعامل الكثير من المصابين بالضغط، على أنه عرض وليس مرض يمكن أن يتسبب في أزمات عديدة عند ارتفاع ضغط الدم، وتتجه نسبة كبيرة من المرضى لتناول المشروبات والأعشاب التي تعمل على خفض ضغط الدم، دون النظر إلى الأدوية والعلاجات، ما ينذر بمخاطر وخيمة، وفقًا لما أكده طارق بحري استشاري أمراض الباطنة، خلال حديثه لـ «الوطن».

مخاطر ارتفاع ضغط الدم

- السكتة الدماغية.

- مشاكل في الرؤية، قد تؤدي إلى فقد النظر.

- تصلب الشرايين.

- الفشل الكلوي

- قصور في القلب، ارتفاع ضغط الدم يجعل القلب يعمل بجهد أكبر، وهذا يمكن أن يتسبب في تضخم القلب وصعوبة ضخ كمية كافية من الدم إلى الجسم، بحسب ما ذكر في موقع «American Heart Association».

مرض مزمن

وأكد استشاري أمراض الباطنة لـ«الوطن»، أن بعض الأشخاص أجسامهم مهيئة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، بسبب سوء حالة الشرايين، وفي هذه الحالة يصبح المرض مزمن، ويحتاج المريض إلى دواء، لكن هناك حالات مرضية ربما تكون مصحوبة بارتفاع ضغط الدم، وأبرزها:

- مشاكل الكلى.

- الدهون الزائدة في الجسم.

- الضغط العصبي.

- بعض أمراض القلب.

وفي هذه الحالات يمكن للمريض أن يشفى من مرض ارتفاع ضغط الدم، عند حل المشكلة الصحية الأساسية المتعلقة به.

تجنب الإصابة

- اتباع نظام غذائي صحي سليم، والابتعاد عن الأكل الدسم.

- ممارسة الرياضة.

- تجنب الانفعال والعصبية.