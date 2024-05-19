تعيينات جديدة في هيئة مواني البحر الأحمر.. اعرف طرق التقديم

أعلنت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر التابعة لوزارة النقل، حاجتها لشغل عدد من الوظائف التخصصية النوعية القيادية «مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا - مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية».

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة النقل 2024

وحددت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر التابعة لـ وزارة النقل المستندات المطلوبة من المتقدمين لشغل الوظائف كالتالي:

- بيان تقويم الأداء عن السنوات السابقة

- الخبرة النوعية والزمنية

- الوظائف التي شغلها المتقدم

- الدورات التدريبية مدتها ونوعها ومكانها

- العلاوات التشجيعية

- خطاب الشكر والتقدير

- الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها

- 6 صورة شخصية مقاس 4*6 وتكون خلفيتها بيضاء

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك

- اقتراحات لتطوير الهيئة أو أحد أنشطتها الرئيسية

- خطاب من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية (للعاملين بالجهاز الإداري للدولة)

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد (كمبيوتر) + صورة بطاقة رقم قومي

- صحيفة حالة جنائية موجهة للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر

- شهادة ثبوت عدم تعاطي المخدرات طبقا للقانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها

- اجتياز المتقدم للاختبارات المقررة

طريقة تقديم طلبات وظائف وزارة النقل 2024

وطالبت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر التابعة لوزارة النقل المتقدمين الراغبين شغل الوظائف بالتقدم بالطلبات خلال أوقات العمل الرسمية باسم اللواء مهندس أ.ح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر في مقر الأمانة الفنية للوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بمبنى الهيئة بالسويس – بور توفيق – بجوار باب 1، على أن يتم موافاة الأمانة الفنية بـ8 نسخ من المستندات المشار إليها، لافتا إلى أنه يمكن الاطلاع على الوصف الموجز للوظيفة وشروط شغلها بمقر الأمانة الفنية.