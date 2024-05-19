أستاذ شريعة يوضح مفرد «المُنَى» الواردة في امتحان الإعدادية الأزهرية

رغم انتهاء امتحان اللغة العربية الذي أداه طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، أمس، فإنّ سؤال مفرد كلمة «المُنَى» لا يزال يشغل بال الكثيرين من الطلاب وأولياء أمورهم، ولذلك لعدم كونها من الكلمات المعتادة والتي يستطيع الطلاب معرفة مفردها بسهولة.

مفرد كلمة المُنَى

وعن مفرد «المُنَى»، قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، إنّ المُنَى هو اسم علم مؤنث، وهو جمع للمفرد «مُنْيَة»، وتابع: «المُنْيَة هو ما تتمنَّاه النفس».

امتحانات المعاهد الأزهرية

وأدى طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية، اليوم، امتحان مواد الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لمدة ساعتين ونصف، فيما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، امتحان مواد أصول الدين التفسير والحديث، والدراسات الاجتماعية.

وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الابتدائية 185 ألفا و908 طلاب وطالبات، وعدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 178 ألفا و14 طالبا وطالبة، وتبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية من يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024 وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024.