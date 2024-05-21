محافظ القليوبية يتابع أعمال التطوير ورفع تراكمات القمامة في مدينة بنها

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه محمد مرعي رئيس مدينة بنها، جولة تفقدية، شملت المرور على أعمال مشروع تطوير شارع فريد ندا من الطريق الزراعي، بالإضافة إلى تفقد الحملة المكبرة لإزالة تراكمات الرتش والقمامة على الطريق الزراعي، ومن منطقة مفارق الزقازيق.

أعمال تطوير مدخل مدينة بنها

وتفقد محافظ القليوبية أعمال تطوير مدخل مدينة بنها بشارع فريد ندا من الطريق الزراعي، حيث يتم رفع كفاءة وتطوير المدخل، بالإضافة إلى تطوير وإنشاء متنزه جديد عبارة عن حديقة على مساحه 2000 متر جاري العمل على الانتهاء، منها خلال الأيام المقبلة لتضاف إلى مجموعة الحدائق التي أنشأتها المحافظة بمدينة بنها لإظهار الشكل الحضاري للمدينة، خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة السور الجانبي من الاتجاهين، حيث تم الانتهاء من أعمال المباني، وجار أعمال المحارة وتركيب شبكة المياه والكهرباء.

ووجه المحافظ بدفع الأعمال وسرعه الانتهاء من المشروع وتسليمه للعمل على تسيير الحركه المروريه واستعادة المظهر الحضاري لمدخل المدينة كما وجه برفع تراكمات الرتش والاتربه من على جانبي الطريق وتحرير محاضر لكل اصحاب الاراضي التي يتم تبويرها بغرض استخدامها في انشطه اخرى تسهم في انتشار المخلفات بمدخل المدينه.

رفع تراكمات الرتش والأتربة والقمامة

كما تابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال الحملة المكبرة لرفع تراكمات الرتش والأتربة والقمامة من على الطريق الزراعي، إذ تقوم الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بنها بحملة مكبرة أسفرت عن رفع أكثر من 5000 طن قمامة.

كما تفقد المحافظ عددا من المناطق بمدينة بنها وخاصة على الطرق الرئيسية، ووجه برفع تراكمات الرتش من الأراضي الزراعية والأراضي التي تتبع هيئة الطرق والكباري بمنطقة مفارق الزقازيق.