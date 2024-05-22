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إحالة العاملين بمركز شباب الحصة في طوخ للتحقيق بسبب تردي الخدمات

كتب:

حسن صالح
06:19 م | الأربعاء 22 مايو 2024
غلق مركز شباب الحصة

غلق مركز شباب الحصة

كلّف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، علاء الجزار مدير إدارة شباب طوخ بمتابعة أعمال مركز شباب الحصة، والتحقيق في الشكوى المقدمه من أحد المواطنين، وتبين مدير إدارة شباب طوخ من إغلاق المركز في أوقات العمل الرسمية وعدم وجود أي من العاملين. 

اتخاذ الإجراءات القانونية 

ووجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بإحالة جميع العاملين بالفترة المسائية بالمركز للتحقيق، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال تغيبهم عن العمل في الأوقات الرسمية، مشيرا إلى اهتمام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالشكوى التي يقدمها المواطنون حرصا منا على تقديم أفضل الخدمات للنشء والشباب.

استمرار المتابعات الميدانية

كما أشار «الصبروط» إلى استمرار المتابعات الميدانية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لضمان انتظام العمل وتقديم الخدمات للجمهور المستهدف من الأنشطة والبرامج وفقا لخطة واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

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