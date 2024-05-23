مستشار الرئيس للصحة: مشروع مشتقات البلازما يصل إلى مراحل متقدمة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع تصنيع مشتقات البلازما وتبنيه له ومتابعته باستمرار، ساهم بشكل كبير جدا في الوصول لمراحل متقدمة منه.

مشروع مشتقات البلازما قومي واستراتيجي

ووصف تاج الدين خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، المشروع بأنه قومي ومهم واستراتيجي.

وتابع: «البلازما جزء مكون للدم والجزء الأكثر حجما وهذا مواد أساسية ورئيسة يحتاج الإنسان إليها، كما أن بعض مكوناتها حيوية، أي حافظة للحياة».

مشتقات البلازما تدخل في صناعة الأدوية

وواصل: «مشتقات البلازما مهمة جدا، فمنها تُصنع بعض الأدوية والمركبات الكيماوية والمركبات الحيوية التي تستخرج منها، وكنا نستوردها بملايين الدولارات كل سنة، والأهم من ذلك هو ضرورة العمل على إتاحتها إذا حدثت أي أزمة عالمية».