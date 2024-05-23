مستشار الرئيس للصحة: مصر تمتلك مراكز لتجميع البلازما بمواصفات عالمية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ مصر أصبح لديها مراكز لتجميع البلازما بمواصفات عالمية دقيقة في أكثر من مكان على مستوى الجمهورية بشراكة مع شركة إسبانية.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، أنّ مصنع تجميع البلازما يتمّ تدشينه في العاصمة الإدارية بمواصفات عالمية، كما أن مواصفات البلازما التي تُجمع في مصر تُشحن إلى هذه الشركة في الخارج وتعود إلى مصر منتجات الشركة الحيوية والأساسية للحياة.

وتابع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: «عندما يتم تشغيل المصنع وإنتاج منتجات البلازما فإننا سنصدر كميات منها بعد تغطية السوق المحل، وبالتالي، سنحصل على العملة الصعبة»، مبينًا أنَّ الدعم السياسي الكبير لمشروع تصنيع مشتقات البلازما أعطاه دفعة غير مسبوقة، لافتًا إلى أنَّ هذا المشروع سيوفر أدوية أورام وغيرها من الأدوية مرتفعة الفاتورة.