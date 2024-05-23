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معلمة أمريكية تذهل تلاميذها بتجربة تتحدى الجاذبية.. كيف فعلت ذلك؟

كتب:

محمود العزبة
04:51 م | الخميس 23 مايو 2024
معلمة العلوم «مادن»

معلمة العلوم «مادن»

تجربة علمية أدهشت بها معلمة أمريكية تلاميذها، وهي تتحدى قوانين الجاذبية الأرضية من خلال قلب برطمان مملوء بالماء رأساً على عقب دون أن تتسرب قطرة واحدة منه، الأمر الذي اعتبره الأطفال نوعاً من الخداع البصري قبل أن تخبرهم السبب العلمي وراء ما شاهدوه في لحظة استثنائية تبقى في ذاكرتهم إلى الأبد.

تجربة تتحدى الجاذبية

في مقطع فيديو لا تتجاوز مدته الدقيقة، ظهرت معلمة العلوم «مادن» وهي تغطي برطمان بقطعة ورق مقوى ثم قلبته رأساً على عقب لتظهر فيه فقاعات من الهواء، وببطء سحبت يدها من فوهته والعجيب أن الورقة لم تسقط، وكذلك الماء، وعندما صرخ التلاميذ غير مصدقين ما تراه أعينهم، أوضحت لهم أن ضغط الهواء في البرطمان كان أقوى من الجاذبية وهو السبب الذي أبقى على الماء بداخله، فعند قلب البرطمان يندفع الضغط بشدة إلى الأعلى في كل الاتجاهات، ما يسبب تأثيراً يشبه المغناطيس بين الورقة والماء يمنع وصولهما إلى الأرض.

 

ذكرى في وجدان الأطفال

بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية نال مقطع الفيديو الذي تم التقاطه عام 2019، إعجاب الجمهور الذي أعاد نشره بعد سنوات مشيداً بجهود مادن التعليمية، إذ كتب أحدهم: «تبدو سعيدة جدًا لأنها تصنع ذكرى أساسية لهؤلاء الأطفال بينما تقوم بالتدريس»، فيما أكد شخص آخر: «أرى أن هؤلاء الأطفال سيتذكرونها جيدًا في حياتهم».

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بقلم محمود العزبة