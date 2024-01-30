سيارات مياه متنقلة لخدمة للمواطنين بقرى ومراكز المحافظات

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن قيام الشركات التابعة لها بالمحافظات بالدفع بسيارات مياه متنقلة لخدمة المواطنين بالقرى والمراكز الواقعة بنطاق عملها لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

مواعيد سيارات المياه المتنقلة لخدمة المواطنين

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مواعيد وتواجد السيارات المتنقلة لخدمة المواطنين بالقرى والمراكز الواقعة بنطاق عملها بدءا من اليوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر يناير الجاري 2024 وحتى يوم السبت الموافق 3 من شهر فبراير المقبل بدءا من الساعة 9 صباحا وحتى الثانية عصرا.

أماكن تواجد سيارات المياه المتنقلة لخدمة المواطنين بالقرى والمراكز

وأعلنت الشركة أماكن تواجد سيارات المياه المتنقلة بالقرى والمراكز والقطاعات التابعة لها كالتالي..

** مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء في دمياط - عزبة اللحم وذلك يومي الأحد والاثنين المقبلين.

**مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء في مصنع الثلج - مدخل العنانية وذلك يوم الأحد الموافق المقبل.

** مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء في- السنانية - منزل الكوبرى العلوى وذلك يوم الاثنين المقبل.

** مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء في الشعراء وذلك اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.

**مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء في ميدان باب الحرس اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء ويوم الخميس المقبل.

** مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء في - ميدان الساعة وذلك يوم الخميس المقبل

الخدمات التي تقدمها سيارات المياه المتنقلة للمواطنين

وأوضحت الشركة، أن سيارات خدمة العملاء تقدم جميع خدمات الشركة خلال تواجدها ومنها «التعاقد علي العدادات - استقبال شكاوى دفع الفواتير - دفع الفواتير»

تسهيل تقديم الخدمة لكبار السن

وأكدت الشركة أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص علي تسهيل تقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممكن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.