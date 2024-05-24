عبدالرحمن حسين يحصد 3 ميداليات ببطولة العالم للناشئين في رفع الأثقال

توج لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال للناشئين، عبدالرحمن حسين متولي بـ3 ميداليات متنوعة في بطولة العالم للناشئين، المقامة حاليًا في بيرو خلال الفترة من 22 وحتى 26 مايو الجاري، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أنه تتوالى الاإنجازات للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالقليوبية، بنجاح اللاعب عبدالرحمن حسين متولي لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، في التتويج بميداليتين ذهبيتين في الكلين والنتر والمجموع وفضية الخطف، في منافسات وزن 67 كيلوجراما.

إنجاز جديد

وحرص وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، على تقديم التهنئة اللاعب عبدالرحمن حسين أحد ابناء القليوبية لرفع الأثقال على أدائه، وظهوره المميز بالبطولة، وإحرازه إنجاز جديد يُضاف إلى سجل إنجازات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالقليوبية، متمنياً التوفيق والسداد اللاعبة زينب عبد الحميد في وزن 81 كيلوجراما، والتي ستستأنف منافساتها يوم 26 مايو الجاري.

بعثه من 8 لاعبين

يذكر أن مصر شاركت في البطولة ببعثه مكونة من 8 لاعبين ولاعبات، وهم: عمر محمود مشعل في وزن 102 كيلوجرام، محمود محجوب السيد في وزن 96 كيلوجراما، مصطفى محمود بكري في وزن 81 كيلوجراما، عبدالرحمن حسين متولي في وزن 67 كيلوجراما، زينب جبريل عبد الحميد في وزن 81 كيلوجراما، حنين السيد عبد القادر في وزن 71 كيلوجراما، مريم خالد عبد اللطيف في وزن 55 كيلوجراما، حبيبة سعد عبد الفتاح في وزن 49 كيلوجراما.

يأتي المشروع في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأداء الرياضي «الإدارة العامة للموهبة الرياضية» على المشاركة في جميع البطولات التي تنظمها الاتحادات الرياضية بمختلف الألعاب المدرجة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للوصول إلى أفضل النتائج سواء كانت محلية أو افريقية أو عالمية أو أولمبية.