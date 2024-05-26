استشاري إدارة التكنولوجيا يوضح أهمية تعلم مهارات البرمجة

قال محمد عزام، استشاري إدارة التكنولوجيا، إنّ العالم يعيش حالةً من التسرع التكنولوجي غير مسبوقة، لذا يحتاج دائما إلى مهاراتٍ جديدةٍ حتى يتعامل مع تغير شكل الحياة.

وأضاف «عزام»، خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى»، أنّ هناك طريقتين لاكتساب هذه المهارات، الأولى عن طريق التعليم التقليدي، أو التدريب المستمر، موضحًا أنّ المهارة الأساسية تكمن في القدرة على التعلم.

مصر تتيح جميع المهارات الرقمية بالمجان

وأشار إلى أنّ مصر الآن تتيح جميع المهارات الرقمية في أكثر الفروع تخصصًا وتقدمًا بالمجان بكورسات من أفضل المعاهد الموجودة في العالم كله.

وأكد ضرورة توعية الأسرة بمتابعة أبنائهم بشكلٍ منتظمٍ، وتوعيتهم بأنّ المفاهيم القديمة للدراسة ستبقى جزءًا من الماضي، موضحًا أنّ طرق التعليم التقليدية لم تواكب التغير التكنولوجي السريع، لذا يجب اكتساب مهارات تعلم البرمجة والذكاء الاصطناعي.