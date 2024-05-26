«الإفتاء» توضح سنن صلاة الجنازة.. بينها النية واستقبال القبلة

سنن صلاة الجنازة من الأمورالتي تهم كثير من الناس، الراغبين في تأدية صلاة الجنازة على الميت، كما أنّها من فروض الكفاية عند جماهير الفقهاء، ورغَّب الشرع الشريف فيها، ونَدَب اتباع الجنازة حتى تدفن؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّي، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ»، قيل: وما القيراطان؟ قال: «مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ» متفق عليه.

سنن صلاة الجنازة

وقالت دارالإفتاء المصرية في سنن صلاة الجنازة إنه يشترط ويسن عليها ما يشترط لصحة الصلوات المفروضة: من الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وطهارة البدن والثوب والمكان من النجاسات، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية، ولفتت إلى قول الإمام النووي الشافعي أنه ومن شرط صحة صلاة الجنازة: الطهارة، وستر العورة؛ لأنّها صلاة فشرط فيها الطهارة، وستر العورة كسائر الصلوات، ومن شرطها القيام، واستقبال القبلة؛ لأنها صلاة مفروضة، فوجب فيها القيام، واستقبال القبلة مع القدرة كسائر الفرائض.

صلاة الجنازة

وأضافت الإفتاء خلال حديثها عن سنن صلاة الجنازة أن لها كيفية محددة في الصلاة فهي 4 تكبيرات يَقْرَأ المُصَلِّي بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب، وبعد التكبيرة الثانية يقرأ نصف التَّشهُّد الأخير الذي يقوله في الصلاة، أي «اللهم صَلِّ على سيدنا محمد....» إلى آخر التشهد، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت؛ وبعد التكبيرة الرابعة يدعو المُصَلِّي لنفسه ولجميع المسلمين.