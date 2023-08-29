كيفية صحة أداء صلاة الجنازة.. أمين الفتوى يوضح

أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كيفية أداء صلاة الجنازة الصحيحة، وما الذي يقرأ فيها.

كيفية صلاة الجنازة وما الذي يقرأ فيها

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «صلاة الجنازة لها أربع تكبيرات، ونقرأ بعد التكبيرة الأولى، سورة الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية، الصلاة الابراهيمية، وبعد الثالثة ندعي للمتوفى بإخلاص، وبعد الرابعة، ندعي لكل من مشى في الجنازة».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «يُقرأ في التكبيرة الأولى، سورة الفاتحة، والتكبيرة الثانية، نقرأ الصلاة الإبراهيمية، التكبيرة الثالثة، يتم الدعاء للميت بما ورد من أدعية، والتكبيرة الرابعة يتم الدعاء للمشيعين في الجنازة».