5 خطوات للاستعلام عن فاتورة المياه في يونيو 2024 باسم المشترك

يبحث مشتركو فروع وإيرادات وشبكات شركات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع المحافظات بدءا من غدا عن الآليات التي أتاحتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر يونيو 2024 من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة تمهيدا لبدء عملية السداد.

طرق الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن 5 خطوات يجب أن يقوم بها مشتركو شركات المياه بجميع الفروع والإدارات والشبكات التابعة لها بجميع المحافظات من مستخدمي العدادات التقليدية والقديمة للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهريونيو 2024 باسم المشترك فقط.

كيفية الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه

وجاءت خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر يونيو 2024 كالتالي:

الخطوة الأولى

تتم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

الخطوة الثانية

- تتم من خلال قيام المشترك باختيار قائمة «خدماتنا».

الخطوة الثالثة

- تتم من خلال قيام المشترك باختيار من قائمة خدماتنا «احسب فاتورتك بنفسك».

الخطوة الرابعة

- تتم من خلال كتابة جميع البيانات المطلوبة التي تشمل: «المحافظة، نوع النشاط سواء منزلي أو خدمي، وقراءة العداد الحالية والسابقة وعدد الوحدات».

الخطوة الخامسة

- وبعد ذلك تظهر قيمة فاتورة المياه عن الشهر المراد دفعه، وتتضمن الآتي: «كمية المياه المستهلكة، استهلاك الوحدة، تحديد الشريحة، سعر المتر، قيمة استهلاك المياه، الصرف الصحي، خدمات الجهاز التنظيمي، إجمالي الاستهلاك».