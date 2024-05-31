طرح البوستر الرسمي لفيلم «ولاد رزق» الجزء الثالث

طرحت الشركة المُنتجة لفيلم ولاد رزق 3، اليوم البوستر الرسمي للفيلم، المقرر طرحه في السينمات يوم 13 يونيو المقبل قبل أيام من بداية الموسم السينمائي لعيد الأضحى في 16 يونيو.

وظهر على البوستر الرسمي كل من النجوم أحمد عز الذي تصدر البوستر، وعمرو يوسف وآسر ياسين وكريم قاسم وعلي صبحي، ومكتوب على البوستر اسم الفيلم «ولاد رزق 3 القاضية»، ولم يتبقى على البوستر من أبطاله سوى الثلاثة عز ويوسف وقاسم، وتم استبدال أحمد الفيشاوي وأحمد داوود بآسر ياسين وعلي صبحي.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب أحمد عز عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.