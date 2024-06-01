تنظيم ندوات للتوعية بترشيد استهلاك المياه في قرى الشرقية

نفذت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الشرقية ندوات توعية لترشيد استهلاك المياه، وتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي، الحفاظ عليها، بجانب التعريف بالخدمات المقدمة من الشركة، وذلك في مراكز شباب (صافور - إكوة المطور - الهوابر - صفط زريق) بمركز ومدينة ديرب نجم.

التعريف بجهود الدولة

وقالت الشركة في بيان، إن حملات التوعية تأتي في إطار تنفيذ سياستها بنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي، والتعريف بجهود الدولة في المشروعات، والتعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة كالعدادات مسبقة الدفع والقطع الموفرة للمياه ودورها في ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن 125 لتلقي شكوي المياه والصرف الصحي، كما تم الحديث عن المعايير القياسية لجودة مياه الشرب.

التواصل مع جميع المؤسسات الحكومية

وفي سياق متصل أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية على أهمية التواصل مع جميع المؤسسات الحكومية والجهات التنفيذية والخدمية، من أجل تنفيذ برنامج توعوي متكامل للوصول إلى المواطنين لتوضيح الرؤية العامة لاستراتيحية الدولة للتنمية المستدامة، وتناول موضوعات حيوية مثل ترشيد استهلاك المياه وخطورة الطلمبات الحبشية والتخلص الامن من مخلفات الصرف الصحي.