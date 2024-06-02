مواعيد وأماكن تواجد سيارات المياه المتنقلة لخدمة المواطنين بالإسكندرية

تُواصل شركة مياه الشرب بالإسكندرية جهودها لتحسين وتطوير خدماتها المقدمة للمواطنين، من خلال توفير سيارات خدمة العملاء المتنقلة في مختلف أحياء المحافظة، بهدف تسهيل حصول المواطنين خاصة كبار السن ومن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء على الخدمات المختلفة التي تقدمها الشركة.

وفيما يلي مواعيد وأماكن تواجد سيارات المياه المتنقلة خلال الفترة من 3 إلى 15 يونيو 2024:

• شرق الإسكندرية

سيارة شرق 1:

رقم الهاتف: 01275918005

مناطق الخدمة: فروع البوقير، المندرة، سيدي بشر، السيوف، الرمل، وجميع فروع الشركة.

الموقع: أمام رافع شركة المياه محمد نجيب.

مواعيد العمل: من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 8 مساءً.

• وسط الإسكندرية:

سيارة وسط:

رقم الهاتف: 01275918001

مناطق الخدمة: فروع الإبراهيمية، محرم بك، والبك النزهة، وجميع فروع الشركة.

الموقع: أمام فندق أمون - المنشية.

مواعيد العمل: من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 2:30 مساءً.

مواقع إضافية:

بشاير الخير (1): بجوار مسجد الشهيد الهامي من الساعة 3 مساءً إلى الساعة 8 مساءً.

بشاير الخير (33): بجوار مسجد الشهيد الهامي من الساعة 8 مساءً إلى الساعة 8 مساءً.

• غرب الإسكندرية:

سيارة غرب:

رقم الهاتف: 01275918003

مناطق الخدمة: فروع القباري، العجمي، الساحل، أكتوبر، العامرية، برج العرب، النوبارية، مربوط، مرغم، وجميع فروع الشركة.

الموقع: أمام مدخل أبو يوسف - أمام مدرسة الأورمان.

مواعيد العمل: من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 2 مساءً.

موقع إضافي: فرع الشركة (العجمي والساحل) بالبيطاش من الساعة 2:30 مساءً إلى الساعة 8 مساءً.

خدمات تقدمها سيارات المياه المتنقلة

وتشمل الخدمات التي تقدمها سيارات المياه المتنقلة: تعاقد على إدخال العدادات، واستقبال شكاوى العملاء، وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع، ولاستعلام عن الفواتير، وسداد الفواتير.

وإلى جانب هذه الخدمات، يتواجد على متن السيارات فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه، وفريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.