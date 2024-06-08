«مياه أسيوط»: تنفيذ 8 جلسات تدريب لرفع قدرات مسؤولي الشركة

عقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة التنمية المحلية وشركة الاتحاد الهولندية VNG international، ورش عمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بحضور قيادات الجهات المشاركة.

8 جلسات للتدريب

وتابع المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد الورشة، مؤكدا أنه يتم التدريب على مدار 8 جلسات على معيار الأيزو 2018-50001، لتأهيل عدد من محطات المياه، وتدريب ممثلي إدارة الكهرباء والطاقة في شركات المياه، وذلك لبناء القدرات المطلوبة لدى المسؤولين لرفع مستوى الاستدامة في خدمات المياه والصرف الصحي وتعزيز استدامة خدمات مياه الشرب في صعيد مصر.

تقديم الدعم الفني وتبادل القدرات

كما أكد تقديم سلسلة من تدريبات المكون الثالث لمشروع رفع مستوى الاستدامة في خدمات المياه والصرف الصحي بصعيد مصر، لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات وتبادل المعرفة بين شركاء المياه الهولنديين والشركات التابعة من جهة، وبين الشركات التابعة بالمحافظات «قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا»، مشيرا إلى أن الورشة استمرت على مدار 8 جلسات على التوالي، بحضور عدد من ممثلي الإدارات المعنية، ووضع معالم الجدول الزمني لها ومهام كل الأفراد وإدارة الوقت، ما يسهم في وضع الأسس المنهجية المتبعة خلال خطة العمل، والاستفادة القصوى من البرنامج.