كريم عبدالباقي: صرف الدفعة الـ14 من مستحقات صندوق العاملين بالهيئات القضائية

قال كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، إنّ مجلس الإدارة وافق على صرف دفعة جديدة من مستحقات أعضاء الصندوق ممن بلغوا سن المعاش، وآخرين بحسب حالة الصرف، وهي الدفعة الـ14 منذ انتخاب مجلس إدارة الصندوق في فبراير 2023، وخلال عامٍ ونصف انتهى مجلس إدارة الصندوق من صرف كل المستحقات المتأخرة بالنسبة للأعضاء مستحقي الصرف.

صندوق التأمين الخاص

وأضاف عبدالباقي، أنّ صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها تأسس في الأول من يناير عام 1991 بوزارة العدل، والذي تم تسجيله بقرار هيئة الرقابة المالية رقم 144 لسنة 1991، تحت رقم 371، طبقًا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 78 لسنة 1977 وتعديلاته.

زيادة ميزة الصرف

وأوضح أنّ فكرة الصندوق حول دعم السادة العاملين بالهيئات القضائية من خلال مبلغ يتم صرفة بعد بلوغ سن المعاش، وهو ما يؤسس لفكرة التكافل الاجتماعي بين العاملين وتعظيم المزايا الممنوحة لهم عن طريق زيادة ميزة الصرف، حيث يتم استقطاع 9% من الأجر الاساسي لسنه 2014، ومن هنا جاءت تسمية الصندوق بـ9%، وقمنا بعمل دراسة اكتوارية لزيادة تلك النسبة وزيادة المبالغ المستحقة كذلك، حيث يعمل مجلس إدارة الصندوق على تحقيق أقصى استفادة ممكنة للسادة أعضاء الصندوق والبالغ عددهم 76 ألف عضو على مستوى الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.