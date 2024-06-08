محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ مشروع تطوير طريق المنصورية

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية بالقطاع الجنوبي لترعة ومحور المنصورية بطول 2.2 كم بداية من كوبري عز وحتى الطريق الدائري؛ للوقوف على نسب التنفيذ ومدى التزام الشركات المنفذة للأعمال بمعايير الجودة.

تنفيذ الوصلات الخاصة بأعمال التطوير

وشملت جولة المحافظ متابعة انتهاء شركات المرافق من التحويلات الخاصة بخطوط المياه والصرف الصحي الرئيسية وشبكات الكهرباء، وتنفيذ الوصلات الخاصة بأعمال التطوير، وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من تركيب بالوعات الأمطار وأعمدة الإنارة لسرعة وضع الطبقة الرابطة بطول الطريق لتيسير حركة السيارات.

ووجه «راشد»، مسئولي حي الهرم بحصر الشوارع الجانبية للمحور لإدراجها بخطة التطوير مع إلزام أصحاب المنشآت الخاصة ومسئولي المنشآت العامة المحيطة بالمشروع بسرعة تطوير الأسوار الخاصة بكل منشأة لمواكبة أعمال التطوير.

منع الانتظار بعرض الطريق

وأكد محافظ الجيزة أن أعمال التطوير بالمنطقة تتضمن رصف وتجميل الطريق وتركيب شبكات الإنارة والتشجير واللاندسكيب وإقامة منطقة استثمارية بالجزيرة الوسطى أعلى أعمال تغطية الترعة تحوى 20 بارتشن تجاري ودورات مياه واستراحات ومناطق ترفيهية وجراج للسيارات الخاصة؛ ليسع ما يقرب من 600 سيارة لمنع الانتظار بعرض الطريق لتحقيق السيولة المرورية.

وأشار إلى أن الأعمال تأتي في اطار خطه الدولة نحو رفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المرورية المؤدية لـ المتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية.