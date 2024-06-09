محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير الطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمحاور المرورية المحيطة بالمتحف المصري الكبير، والتي شملت قطاعات طريق المريوطية ابتداءً من كوبري فلفلة وحتى الطريق الدائري ومن الطريق الدائري حتى شارع المنشية، ومن شارع المنشية حتى كوبري الصحابة.

واستهل المحافظ جولته بمتابعة انتهاء العمل باليوتيرن المستحدث أسفل الطريق الدائري وتقاطعه مع طريق المريوطية، والذي يأتي ضمن أعمال إعادة تخطيط المنطقة مروريًا؛ لتيسير حركة السيارات والقضاء على ظاهرة السير العكسي؛ لتحسين الحركة المرورية أعلى الطريق الدائري، ومختلف المحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير.

رفع كفاءة الكباري العابرة بين ضفتي ترعة المريوطية

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الأعمال تشمل إلى جانب المخطط المروري الجديد رفع كفاءة الكباري العابرة بين ضفتي ترعة المريوطية، وتحسين شبكة الإنارة وتوسعة الطريق وإعادة رصفه ورفع كفاءة الشوارع الجانبية، إضافة إلى مناطق ترفيهية وإستراحات وأعمال اللاندسكيب والتشجير والتى من شأنها رفع مستوى النظافة وإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة.

إقامة المرافق لخدمة السائقين والمترددين على المواقف

أضاف المحافظ أنّ الأعمال تتضمن تنظيم حركة إنتظار السيارات ومواقف السرفيس من خلال إقامة ساحات الإنتظار للسيارات الخاصة بطول أعمال التطوير وإقامة مجمع مواقف لسيارات السرفيس على مساحة 12 ألف متر مربع، يضم موقفا خارجيا وآخر داخليا بين أحياء ومدن المحافظة إلى جانب إقامة المرافق لخدمة السائقين والمترددين على المواقف لعدم الضغط على المناطق السكنية المحيطة.

ووجه المحافظ مسؤولى حى الهرم بالتنسيق مع الشركات المنفذة للأعمال للالتزام بالمواعيد المحددة للإنتهاء ومراعاة معايير الجودة.