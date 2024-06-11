محافظ القليوبية يستقبل وفد كنسي للتهنئة بعيد الأضحى: روابط قوية ومشاعر أخوية

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن تبادل التهاني والزيارات في المناسبات والأعياد بين أبناء الشعب المصريّ، يشير إلى روابط المودة والمحبة والرحمة والسلام، وأن تلك الروح الوطنية التي تشكل حِصناً آمناً لأبناء هذا الوطن، مُشيداً بالتماسك والتلاحم الكبير الذي يجمع بين نسيج الأمة.

تقديم التهنئة بقرب حلول عيد الاضحي

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ نيافة الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا والوفد الكنسي المرافق لنيافته، لتقديم التهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

ورحب محافظ القليوبية بوفد الكنيسة المصرية، مؤكداً اعتزازه وتقديره للروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مِصْرَنا الغالية قيادة وشعباً وجيشاً، وأن ينعُم على شعبها بمزيد من الأمن والأمان والاستقرار والازدهار، مشيراً إلى أهمية دور الكنيسة في دعم خطط المحافظة، وحرصها على تحقيق التنمية فضلاً عن دورها في توعية المواطنين.

المشاعر الأخوية والسماحة الدينية

هذا وقد عبر وفد الكنيسة المصرية عن خالص التهنئة بعيد الأضحى المُبارك لمحافظ القليوبية وشركاء الوطن من أبناء المحافظة العريقة مسلمين ومسيحيين، باعتبارهم شعب واحد في وطن ومصير واحد، مشيراً إلى أن المحافظة تتأصل فيها أرقى معاني التماسك والتألُف بين جميع أبنائُها، وهو ما يظهر جلياً في الأعياد الدينية والوطنية.