جداول امتحانات الدور الثاني للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بدمياط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط اعتماد جدول امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الدور الثاني 2024 من قبل محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، والتي تبدأ عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

جدول امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الدور الثاني

ويستعرض التقرير جدول امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الدور الثاني 2024 في دمياط كالآتي:

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الدور الثاني

- الأربعاء 24 يوليو: اللغة العربية والتربية الدينية

- السبت 27 يوليو: الرياضيات والمهارات المهنية

- الأحد 28 يوليو: العلوم واللغة الإنجليزية

- الاثنين 29 يوليو: الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الدور الثاني

- الأربعاء 24 يوليو: اللغة العربية والتربية الدينية

- السبت 27 يوليو: الرياضيات واللغة الأجنبية

- الأحد 28 يوليو: العلوم والمهارات المهنية

- الاثنين 29 يوليو: الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الثاني

- الأربعاء 24 يوليو: اللغة العربية والتربية الدينية

- السبت 27 يوليو: الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

- الأحد 28 يوليو: الرياضيات والمهارات المهنية

- الاثنين 29 يوليو: العلوم واللغة الإنجليزية