مدرسة مياه الشرب بمسطرد تعلن قبول دفعة جديدة من خريجي الإعدادية.. قدم الآن

أعلنت المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد، قبول دفعة جديدة من حملة شهادة الإعدادية بالتعليم العام، وكذلك الأزهري دور أول بنين لعام 2024.

وأوضح المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة المدرسة، أنّ التقديم متاح للطلاب الذكور فقط للعام الدراسي 2024/2025 من محافظات القاهرة والقليوبية، باستثناء إدارة القناطر الخيرية ومدن القناة.

شروط التقديم في مدرسة مياه الشرب بمسطرد

وأشار أن التقديم يتم على موقع شركة مياه الشرب بالقاهرة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 23 يونيو الجاري، حتى الخميس 11 يوليو المقبل، واختيار طلب الالتحاق على الرابط التالي من هنا.

وأضاف أنه بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، يتم القبول للطلاب الحاصلين على الإعدادية العامة لنفس العام 2024، على أن يكون مجموع الدرجات الحد الأدنى للقبول 260 درجة، والأولوية للأعلى مجموعًا.

رابط التقدم للالتحاق بمدرسة مياه الشرب بمسطرد

وبيّن أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2024، يكون مجموع القبول 93% تقريبًا بالمعادلة، وهو عبارة عن مجموع الطالب في الشهادة الإعدادية الأزهرية × 280 - الناتج 93% تقريبا كحد أدنى للقبول، بما يعادل 260 درجة للشهادة الإعدادية العامة، وسوف يتم قبول نسبة 5% من طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، من إجمالي عدد الطلاب المقبولين، بعد اجتياز اختبار القبول لكل محافظة.

وألمح إلى أنه يتم الإعلان عن الأسماء المرشحة، ومواعيد اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية بالمدرسة، على موقع شركة مياه الشرب بالقاهرة، بعد انتهاء ميعاد التقديم علي الرابط من هنا.

الأوراق المطلوبة للتقدم بمدرسة مياه الشرب

أوضح البيان أن الأوراق المطلوبة تقديمها علي موقع الشركة هي:

- صورة الشهادة الإعدادية.

- بيان نجاح للصف الأول.

- بيان نجاح للصف الثاني.

- بيان نجاح للصف الثالث موجه إلى المدرسة من نفس الإدارة التعليمية، ونفس المحافظة الحاصل منها الطالب علي الشهادة الإعدادية.

- صورة بطاقة ولى الأمر.

- صورة طلب الالتحاق بالمدرسة موقع عليها من ولي أمر.

- صورة شهادة الميلاد.