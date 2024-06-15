حملات لتوعية المواطنين ومحال الجزارة بترشيد استخدام المياه أثناء ذبح الأضاحي

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، حملات توعية في المحال التجارية والأسواق والمجازر، وحملات طرق أبواب لتوعية ربات المنازل بمركز ومدينة مشتول السوق، للتوعية بخطورة الإسراف في استخدام مياه الشرب أثناء عمليات ذبح الأضاحي وتنظيفها والتنبيه بعدم إلقاء المخلفات بشبكات الصرف، ما يؤدي إلى انسدادها وحدوث أعطال بها.

أهمية ترشيد استهلاك المياه

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية في بيان إلى أن حملات التوعية تضمنت أهمية ترشيد استهلاك المياه، حتى لا تؤثر تلك الضغوط على شبكات الصرف الصحي، ما يعني اضطرار الشركة لقطع المياه للتعامل مع الأعطال وإصلاحها ما يفسد فرحة العيد.

أهمية الحفاظ على المياه

من جانبه، أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أهمية الترشيد والحفاظ على المياه واعتبارها واجب ديني وقومي، موضحا أنها تبذل جهودًا جبارة ليصل كوب ماء نظيف للمستهلك، والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي.

تشديد العقوبات و المخالفات

وأشار رئيس الشركة إلى تشديد العقوبات والمخالفات المتعلقة بإهدار المياه أو الذبح في الشوارع.