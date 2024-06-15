رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حملات لتوعية المواطنين ومحال الجزارة بترشيد استخدام المياه أثناء ذبح الأضاحي

كتب:

سلامة عامر
08:54 ص | السبت 15 يونيو 2024
خلال حملات التوعية بترشيد استهلاك المياه

خلال حملات التوعية بترشيد استهلاك المياه

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، حملات توعية في المحال التجارية والأسواق والمجازر، وحملات طرق أبواب لتوعية ربات المنازل بمركز ومدينة مشتول السوق، للتوعية بخطورة الإسراف في استخدام مياه الشرب أثناء عمليات ذبح الأضاحي وتنظيفها والتنبيه بعدم إلقاء المخلفات بشبكات الصرف، ما يؤدي إلى انسدادها وحدوث أعطال بها.

أهمية ترشيد استهلاك المياه

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية في بيان إلى أن حملات التوعية تضمنت أهمية ترشيد استهلاك المياه، حتى لا تؤثر تلك الضغوط على شبكات الصرف الصحي، ما يعني اضطرار الشركة لقطع المياه للتعامل مع الأعطال وإصلاحها ما يفسد فرحة العيد.

أهمية الحفاظ على المياه

من جانبه، أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أهمية الترشيد والحفاظ على المياه واعتبارها واجب ديني وقومي، موضحا أنها تبذل جهودًا جبارة ليصل كوب ماء نظيف للمستهلك، والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي.

تشديد العقوبات و المخالفات

وأشار رئيس الشركة إلى تشديد العقوبات والمخالفات المتعلقة بإهدار المياه أو الذبح في الشوارع.

اقرأ المزيد:

«المجتمعات العمرانية»: تحقيق 90% من أعمال خط مياه الشرب في منطقة الرابية بالشروق

مدرسة مياه الشرب بمسطرد تعلن قبول دفعة جديدة من خريجي الإعدادية.. قدم الآن

«مياه المنيا» تنفيذ خطة تطهير شبكات الصرف الصحي بجميع المراكز

تنظيف خزانات الصرف الصحي ورصف الطرق في عدة مراكز بالمنيا

«مياه أسوان» تطلق حملات توعية قبل عيد الأضحى: «صرف صحي آمن ليك ولجارك»

حملات توعية لترشيد استخدام المياه في محلات الجزارة تزامنا مع عيد الأضحى

حملات توعية ومعارض.. جهود «التنمية المحلية» لمواجهة الزيادة السكانية

حملات توعية لترشيد استهلاك المياه في قرى «حياة كريمة» بالشرقية

«مياه الشرقية» تنظم حملات توعية بأنواع القطع الموفرة وطرق استخدامها
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.