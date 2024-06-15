«القابضة للمياه»: تشغيل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع خلال عيد الأضحى

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، استمرار تشغيل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع بجميع فروع وإيرادات وشبكات الشركة التابعة لها، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى إمكانية الشحن من خلال خدمة فوري بكود 575، وذلك في إطار حرص الشركة الدائم على تسهيل الخدمات كافة التي تقدمها لجميع عملائها.

رفع حالة الطوارئ

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى رفع حالة الطوارئ بجميع المواقع التابعة للشركات بالمحافظات طوال إجازة عيد الأضحى المبارك، لاستدامة الخدمات التي تقدمها الشركة والاستعداد لأي أعمال طارئة.

تقديم الدعم الفني المستمر

وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، سعيها الدائم والاهتمام بخدماتها المقدمة وتسهيل التعامل مع العملاء وسهولة حصول المواطن على الخدمة، من خلال التوسع في مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع، مع ضرورة المتابعة المستمرة للعدادات بعد تركيبها ومراجعة وتحليل الاستهلاكات والقراءات وتقديم الدعم الفني المستمر.