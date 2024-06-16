ناهد السباعي تستعيد ذكرياتها مع والدتها: «عيدك في الجنة»

تذكرت الفنانة ناهد السباعي، والدتها الراحلة المنتجة ناهد فريد شوقي، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، عن طريق نشر مجموعة من الصور التي تجمعهما وشقيقتها في أيام العيد.

وعبّرت ناهد السباعي، عن اشتياقها لوالدتها التي وصفتها بأنها كانت نصفها الآخر ويكمل كل منهما الآخر، ومن ثم أصبحت تشعر منذ وفاتها بأن الحياة لم تعد كما كانت.

ألم الفراق

وتوجهت بدعواتها إلى الله بأن يكون عيد أمها في الجنة أضعاف السعادة التي وهبتها لها طيلة حياتها «اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها».

وفاة ناهد فريد شوقي في ديسمبر

وتوفيت المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، يوم 5 ديسمبر من العام الماضي بعد فترة من المرض وتدهور صحتها بأحد المستشفيات، وهى من عائلة فنية سواء الأب ملك الترسو فريد شوقي أو الأم الفنانة القديرة هدى سلطان.