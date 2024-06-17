«خطوة بخطوة».. طرق شحن عداد الكهرباء الكارت بالموبايل في العيد

مع حلول ثاني أيام إجازة الأضحى المبارك، يرغب مشتركو شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات، من مستخدمي العدادات مسبقة الدفع التي يجري شحنها عن طريق الكروت، في كيفية شحن العداد الكارت من الهاتف المحمول خلال العيد.

كيفية شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع من خلال الموبايل

وكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخطوات التي يجب أن يتبعها المستخدمون لشحن عداد الكهرباء مسبق الدفع من خلال الهاتف المحمول.

خطوات شحن عداد الكهرباء بالموبايل

وجاءت خطوات شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع من خلال الهاتف المحمول في إجازة عيد الأضحي المبارك، سواء كان العداد مسبق الدفع كوديًا أو ذكيًا كالتالي:

تغيير كارت الشحن القديم

يجب أنّ يدعم كارت الشحن القديم خاصية «NFC».

الموبايل يعمل بنظام أندرويد

يجب التأكد من أنّ الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد، وبالتالي خاصية «NFC».

تحميل تطبيق الكهرباء

تسجيل الدخول على تطبيق «سهل» إذا كان عداد الكهرباء نوعه «جلوبال»، أو تحميل تطبيق الكهرباء «خالص وفوري» لأنواع العدادات الأخرى على الهاتف المحمول من Google play أو App Store.

قراءة بيانات كارت شحن العداد

مرر كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

الاطلاع على رصيد العداد

اختر تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

وضع كارت الشحن في ظهر الموبايل

اختر شحن العداد، وادخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو من كارت الفيزا، ثم اضغط على «توجه بالدفع» مع استمرار وضع كارت الشحن في ظهر الهاتف المحمول.

تحويل رصيد العداد

ادخل الكارت في عداد الكهرباء ليتحول الرصيد.