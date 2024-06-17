زحام شديد في ثاني أيام العيد بحدائق القناطر الخيرية.. والمحافظ: «كله أمان»

شهدت حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية، خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، زحاما شديدا من الزائرين من الأطفال والشباب وكبار السن والسياح العرب والأجانب، الذين توافدوا للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة، سواء داخل الحدائق أو بالمراكب النيلية، وسط تكثيف الإجراءات الأمنية حفاظًا على راحة المواطنين.

وأكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لـ«الوطن»، أنه لم يحدث ما يعكر صفو الاحتفال في ثاني أيام العيد حتى الآن، ولم تتلق غرفة العمليات أي بلاغ أو حالات غرق وحوادث، مشيرا إلى أن الخطة الموضوعة للخروج بالاحتفال بعيد الأضحى بالقناطر الخيرية لبر الأمان حققت المستهدف منها بنسبة كبيرة وكان من أهمها تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات وداخل الحدائق والمتنزهات، بالإضافة إلى إلغاء إجازات الأطباء بجميع المستشفيات المركزية تحسبا لحدوث أي طوارئ، والتواجد الأمني المكثف على الطرق الرئيسية والفرعية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

كورنيش النيل ببنها

كما شهد كورنيش النيل ببنها زحاما شديدا احتفالا بعيد الأضحى، بعد أعمال التطوير التي شهدها خاصة الممشى الذي امتد لمسافة أكثر من كيلو متر.

وطالب محافظ القليوبية، من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول بكافة الشوارع والميادين العامة بنطاق المحافظة خلال أجازة عيد الأضحى حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وإضفاء مظهراً حضارياً.