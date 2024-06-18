كيفية استرداد الرصيد عند فقدان كارت الكهرباء.. خطوات بسيطة

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، الإجراءات الواجب اتباعها في حال فقدان كارت العداد مسبوق الدفع، والذي قد يحتوي على رصيد لم يتم استخدامه.

تسجيل بيانات كارت الكهرباء

وأكدت «الكهرباء» عبر منشور على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، أن كل عملية شحن تسجل في ذاكرة العداد برقمها وقيمتها، وفي حال فقدان الكارت يتم استخراج كارت جديد، وعند برمجته تُسجل عليه كل بيانات العميل، بما في ذلك عملية الشحن السابقة، وبعدها يوضع في العداد، وتعود إليه المعاملات السابقة تلقائيًا.

وقالت «القابضة للكهرباء»، إن عداد الكهرباء الكارت أو العداد مسبق الدفع، هو نوع من عدادات الكهرباء الذي يتم شحنه برصيد مسبق، عبر دفع قيمة الرصيد من خلال منافذ الدفع الإلكترونية أو بواسطة شركة الكهرباء.

دقة قراءة استهلاك الكهرباء

واختتمت بالإشارة إلى أنّ عداد الكهرباء مسبق الدفع يتميز بدقة قراءة الاستهلاك، ويسهل عملية شحن الرصيد، كما يوفر الوقت والجهد على المشتركين.