رسميا.. «ولاد رزق.. القاضية» أول فيلم مصري يحقق 92 مليون جنيه في أسبوع

أرقام قياسية يحققها فيلم «ولاد رزق.. القاضية» للمخرج طارق العريان، وبطولة الفنان أحمد عز في دور العرض السينمائي بمصر، على مستوى الإيرادات اليومية أو الإيراد الإجمالي للفيلم بعد أسبوع من طرحه.

ووفق بيانات الإيرادات الصادرة يوميا من الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حقق الفيلم أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما أمس بـ23 مليونا و113 ألفا و259 جنيها داخل مصر فقط.

إيرادات عالية

وحصد فيلم «ولاد رزق.. القاضية» 92 مليونا و465 ألفا و165 جنيها بعد أسبوع من طرحه في دور العرض، ليصبح بهذا الرقم أعلى إيراد يحققه فيلم في الفترة الزمنية، حيث تفوق على «بيت الروبي» للمخرج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، الذي حصد 20 مليون جنيه بعد أسبوع من طرحه، وفيلم كيرة والجن للمخرج مروان حامد، وبطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز، الذي اكتفى بتحقيق 19 مليون جنيه بعد 7 أيام من طرحه.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق.. القاضية بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، سيد رجب، محمد ممدوح، أحمد الرافعي، كريم قاسم، نسرين أمين، أسماء جلال وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم كريم عبد العزيز، أحمد فهمي، رزان مغربي، فيدرا، إياد نصار وآخرين، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.