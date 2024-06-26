«العربية لحقوق الإنسان» تستقبل وفدا من فلسطين لتوثيق انتهاكات الاحتلال

استقبلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بمقرها في القاهرة، وفد الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، خلال زيارته للقاهرة للتشاور والتنسيق مع الشركاء المصريين والدوليين العاملين في مصر، حول التصدي للعدوان الإسرائيلي الجاري في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة المحتل الذي يتعرض لجريمة الإبادة الجماعية بصورة منهجية.

ضم وفد الهيئة كل من عصام عاروري المفوض العام، ود. عمار الدويك المدير التنفيذي، جميل سرحان مدير الهيئة بقطاع غزة، بكر التركماني القيادي بجهاز الهيئة بقطاع غزة.

وكان في استقبال الوفد كل من علاء شلبي رئيس المنظمة، مها البرجس الأمينة العامة للمنظمة، محمد راضي المدير التنفيذي للمنظمة.

تم خلال اللقاء التباحث حول الجهود التي تقوم بها المنظمة في المتابعة والرصد، بالشراكة مع مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين المحتلة، في سياق البعثة المشتركة لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذين يتلقون العلاج في مستشفيات جمهورية مصر العربية.

كذلك جرى تناول الجهود المتعلقة بالتفاعل في المحافل الدولية والإقليمية لتعزيز ودعم الحقوق الفلسطينيةالمشروعة وغير القابلة للتصرف، مع التركيز على الاحتلال كأصل لكل الشرور، والتوافق على متابعة الشراكة والتنسيق بين المنظمة في جهود التصدي للعدوان ومجريات الملاحقة الدولية للجناة، وضمان منع إفلاتهم من العقاب.