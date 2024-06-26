تنسيق مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية في القليوبية.. المميزات والشروط

أعلنت مديرية التربية والتعليم، تنسيق مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية بالعبور في محافظة القليوبية، للحاصلين على الشهادة الإعدادية 2024 حيث تعد من المدارس الحكومية بالشراكة مع شركة إيجيبت جولد لإعداد جيل متخصص في مجالات الذهب والحلي.

تنسيق مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم ل«الوطن»، أن تنسيق مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية يبدأ من 230 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية من أبناء محافظات القاهرة الكبرى، ويشترط اجتياز الاختبارات، ويمكن التقدم عبر الرابط من هنا

مميزات مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

وأوضحت أن مميزات مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية بالقليوبية، التي تقع في مدينة العبور كالتالي:

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي في أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية في أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير أتوبيسات تنقل الطلاب لأماكن التدريب.

- توفير وجبة غذائية.

تخصصات مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

وأشارت وكيل تعليم القليوبية إلى أن سنوات الدراسة في مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية بالعبور، 3 سنوات والدراسة تكون في تخصصات المدرسة بمجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات.

شروط التقديم في مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

وأوضحت أن شروط التقديم في مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية كالتالي:

- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدارسي 2023 - 2024

- لا يقل مجموعه عن 230 درجة

- ان يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المشار إليه

- لا يقل مجموع اللغة الإنجليزية عن 80%

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى القاهرة والجيزة والقليوبية

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما والتعليم الفني في أول أكتوبر 2024