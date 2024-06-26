قيادي بـ«حماة الوطن» يطالب بفتح المعابر وفك الحصار الإسرائيلي عن الفلسطينيين

أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، رغم قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتا إلى ضرورة استكمال خطوات وقف إطلاق النار بإجراءات سريعة وعملية لتحقيق سلام دائم وعادل في المنطقة ومنع توسعة الحرب في الشرق الأوسط.

سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية

وقال «الزهار»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة يدعم المقترح الأمريكي بشأن وقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، بجانب إتمام صفقة لتبادل للأسرى والمحتجزين، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين بشكل آمن إلى منازلهم في المناطق المختلفة وسرعة نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل يلبى احتياجات سكان القطاع، وفتح كافة المعابر البرية من أجل منع الحصار الإسرائيلي وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.

صمت من جانب المجتمع الدولي

وأوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن قرار مجلس الأمن له دلالة إيجابية على مسار الهدنة الذي تقوده مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، ويعد نقطة انطلاق لبدء سريان هدنة تنهى الصراع في غزة، وتوقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، الذي عمل على قتله وتشريده وتجويعه على مدار أشهر عديدة وسط صمت من جانب المجتمع الدولي العاجز على إجبار إسرائيل على وقف حرب الإبادة الجماعية والالتزام بالقرارات الأممية.