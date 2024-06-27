إحباط 12 محاولة تهرب جمركي بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أسامة دياب مدير عام الإدارة العامة لجمارك مطار القاهرة، من ضبط 12 محاولة تهرب جمركي، خلال شهر يونيو الجاري لركاب قادمين من الخارج.

الجمارك تعلن ضبط 12 محاولة تهريب خلال شهر

وكانت المحاولات الـ12 في الإدارات الجمركية الثلاثة بمبنى جمارك الركاب رقم 3 (الثانية والثالثة والرابعة) والإدارة الثانية بالصالة الموسمية تحت إشراف كل من الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة الرابعة، والدكتور عبدالعظيم حمادة، مدير الادارة الأولى، والدكتور سيد ممدوح، مدير الإدارة الثانية، ورأفت وهيب مدير الإدارة الثالثة، ومحمد رمضان الدمرداش مدير الادارة الثانية بالصالة الموسمية، بالتعاون مع نوابهم أحمد الدلهماوى، وأحمد أبو بكر وأميرة طلبة وتامر قاسم ومدحت رجب.

الجمارك: المضبوطات ضمَّت كمية من المخدرات والأقراص المخدرة والمشغولات الذهبية

وشملت المضبوطات كمية من المخدرات والأقراص المخدرة والمشغولات الذهبية والعاج (سن الفيل) وأدوات التجميل وعدد من الهواتف المحمولة والساعات ومستلزمات الشيش الإلكترونية بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

الجمارك: تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.