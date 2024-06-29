تنسيق تمريض 2024.. الشروط والمواعيد للتقدم لمعاهد فرع التأمين بالقليوبية

أعلن فرع هيئة التأمين الصحي بالقليوبية بدء تلقي طلبات الالتحاق بمعاهد التمريض التابعة للهيئة نظام الخمس سنوات للعام الدراسي الجديد 2025/2024 بمستشفيات النيل بشبرا للبنات و بنها النموذجي للبنات و بهتيم بشبرا للبنين، اعتبارا من اليوم وحتى 5 يوليو المقبل، حيث يجري التقديم عن طريق اللينك التالي من هنا

خطوات تقديم الطالب إلكترونيا للإلتحاق بتنسيق تمريض 2024

وأوضحت هيئة التأمين الصحي بالقليوبية في بيان، أن الدراسة بمعاهدها لمدة 5 سنوات، مشيرة إلى أن خطوات تقديم الطالب إلكترونيا كالتالي:

- فتح اللينك المشار إليه ليظهر به شروط التقديم في المدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي الدراسي الجديد

- ملء بيانات الاسم رباعيا و تاريخ الميلاد على أن يكون السن 15 عامًا في أول أكتوبر 2024

- عنوان السكن الحالي

- المركز الإداري بالمحافظة التابع لها المدرسة المتقدم بها

- الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة في نفس المركز

شروط التقدم لتنسيق تمريض 2024 بالتأمين الصحي

أوضح بيان فرع التأمين الصحي بالقليوبية أن شروط التقدم لتنسيق تمريض 2024 بالتأمين الصحي كالتالي :

- الحصول على الشهادة الإعدادية في ذات عام التقدم ومن نفس المحافظة

- تسجيل رقم تليفون الطالب ورقم تليفون ولي الأمر - الحصول على الجنسية المصرية

- الحصول على شهادة حُسن سير وسلوك.

وأشار البيان إلى أنه في حالة عدم مطابقة بيانات الطالب مع الشروط المعلنة لن يُنظر في الأوراق للطالب المقدم على الموقع الاليكتروني، لافتًا إلى أن تنسيق تمريض 2024 لمعاهد التأمين الصحي بالقليوبية يبلغ الحد الأدنى للتقديم مجموع 250 درجة على أن يكون الالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى أولا ثم اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي للمتقدمين الذين اجتازوا اختبارات اللغة العربية و اللغة الإنجليزية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي بنسبة 70% من درجة كل مادة .

أضاف البيان أنه في حالة استيفاء المستندات الورقية ومطابقتها ستظهر النتيجة على اللينك، ومن ثمّ التوجه إلى المدرسة ومراجعة الملفات بعد انتهاء موعد التقديم، مع طباعة بطاقة الترشيح الخاصة بالطالب من الموقع بعد التسجيل لتقديمها للمدرسة التي جرى الترشيح لها، ثم يتوجه الطالب إلى المدرسة ببطاقة الترشيح لتحديد موعد الاختبارات الواردة في شروط وقواعد القبول، مؤكدًا أنه على الطالب اجتياز اختبارات أولية ثم اختيار الحاصلين على أعلى درجات النجاح، طبقا لما ورد في شروط التقديم.

المستندات المطلوبة للالتحاق بتنسيق تمريض 2024

أشار البيان إلى أن المستندات المطلوبة للالتحاق بتنسيق تمريض 2024 كالتالي:

- صورة شهادة الميلاد

- عدد 3 صورة شخصية حديثة للطالب

- أصل وصورة الشهادة الإعدادية

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وتكون سارية

- إيصال مرفق لولي الأمر كهرباء أو غاز أو مياه

- بيان درجات للصفين الأول والثاني الإعدادي من نفس المدرسة الحاصل منها على الشهادة الإعدادية

- شهادة حُسن سير وسلوك

- شهادة الجنسية المصرية

- بيان وزن وطول للمتقدم