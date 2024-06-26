تنسيق مدرسة أبوزعبل للتكنولوجيا التطبيقية في القليوبية.. اعرف الشروط

أعلنت مديرية التربية والتعليم، تنسيق مدرسة أبو زعبل للتكنولوجيا التطبيقية بالقليوبية، وحددت الشروط والمميزات للقبول بالمدرسة التي تقع في منطقة الخانكة بالمحافظة، حيث تعد مدرسة حكومية بالشراكة مع شركة أبوزعبل للأسمدة الكيماوية، وتصل مدة الدراسة فيها إلى 3 سنوات وتهدف إلى تخريج فني إنتاج صناعات كيماوية وأسمدة فوسفاتية.

تنسيق ومميزات مدرسة أبوزعبل للتكنولوجيا التطبيقية بالقليوبية

أوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية برئاسة سماح إبراهيم وكيل الوزارة، أن تنسيق مدرسة أبوزعبل للتكنولوجيا التطبيقية بالقليوبية يبدأ من 200 درجة ومميزات الدراسة فيها كالتالي:

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية

- التدريب العملي في أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي

- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج

- مكافآت مالية في أثناء فترة التدريب العملي

- توفير الزي المدرسي

شروط التقديم في مدرسة أبوزعبل للتكنولوجيا التطبيقية

- أنّ يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام 2024

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية من هنا

- لا يقل مجموعه عن 200 درجة.

- يتاح التقديم للبنين من جميع المحافظات.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية.

- أن لا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2024.