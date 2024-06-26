تنسيق مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في القليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، تنسيق مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا، التي تعد أحدث مدرسة حكومية بالشراكة مع هيئة المعونة الأمريكية ومؤسسة ماونتن فيو للتنمية ومقرها العبور الجديدة، وافتتحتها السفير الأمريكية مؤخرًا لتستقبل طلبات الالتحاق للدفعة الأولى من الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالقليوبية

تنسيق مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية لـ«الوطن»، أنّ تنسيق مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا يبدأ من 220 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام، مشيرة إلى أنها الأحدث في منظومة مدارس التكنولوجيا بالمحافظة.

مميزات الدراسة في مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا

وأوضحت أن مميزات الالتحاق في تنسيق مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا كالتالي:

- تقديم نظم جودة وفقًا للمعايير الدولية.

- التدريب العملي في أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك من القطاع الخاص.

- سنوات الدراسة 3 سنوات.

- توفير فرص التعيين بشركات الشريك من القطاع الخاص بعد التخرج.

- تعليم تنافسي يتيح للخريجين فرص عمل بمجال االتخصص محليا ودوليا.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب إلى مكان التدريب.

- الدراسة في بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية.

- أنشطة تربوية لتنمية مهارات الطلاب.

- أنشطة بناء الشخصية في ريادة الأعمال والإرشاد والتوجيه المهني والموسيقي والدراما والرسم.

- مستويات متقدمة في اللغة الإنجليزية.

وأشارت وكيل وزارة التعليم إلى أن المدرسة تمنح الشهادة في تخصص تكنولوجيا إدارة المنشآت والتطوير العقاري، وتوفر فرص عمل لخريجي مدرسة ماونتون فيو الدولية للتكنولوجيا في العمل بالشركات المتخصصة في إدارة مختلف أنواع شركات التطوير العقاري والعمل في المنشآت التجارية.

شروط التقديم في مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع المخصص للتقديم من هنا

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية ومقياس الميول المهنية والكشف الطبي اللياقة البدنية والنفسية وتحليل المخدرات

- أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الإعدادية بمجموع 220 درجة هذا العام 2024

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2024

- ألا يقل مجموعه عن 220 درجة، ودرجة اللغة الإنجليزية لا تقل عن 48 درجة

- التقديم متاح للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية والمحافظات