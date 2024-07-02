هل تعاني من ضيق التنفس؟.. قد يكون مؤشرا لأمراض خطيرة

شعور مثير للفزع عندما يحاول الشخص التقاط أنفاسه بصعوبةٍ بالغة، لسد حاجته الشديدة إلى الهواء، فتقابلها آلام الصدر والإحساس بالاختناق، ما يجعله يفتح فمه كأنه يلهث بعد ركضٍ طويل، ويزداد الأمر صعوبة عند الاستلقاء من أجل النوم، الأمر الذي يسلط الضوء على مشكلات صحية خطيرة، تحدث بسبب ضيق التنفس.

أمراض تسبب ضيق التنفس

في بعض الأحيان يصبح ضيق التنفس أمرًا عاديًا نتيجة انسداد الأنف المصاحب لنزلات البرد، أو القيام بمجهود بدني شاق، لكن عندما يتكرر حدوث الحالة دون وجود سبب واضح، يكون ذلك دليلا على الإصابة بأمراض خطيرة، لا تتعلق بالجهاز التنفسي فحسب، بل قد تمتد لما هو أبعد من ذلك، بحسب الدكتور أحمد فوزي استشاري الأمراض الصدرية، الذي أوضح في حديثه لـ«الوطن» أن ضيق التنفس قد يكون مؤشرًا للإصابة ببعض الأمراض التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

1. جلطة الرئة

يعتبر الانصمام الرئوي أو جلطة الرئة من أبرز الأعراض التي لا تُلاحظ بسهولة، ويمكن أن تستمر أيامًا مسببةً ضيق وصعوبة في التنفس، ويمكن الاستدلال عليها أيضًا من خلال ظهور انتفاخات في القدم.

2. الأنيميا

تعرف بمرض فقر الدم ويصعب معها حصول الجسم على الأكسجين، نتيجة نقص كرات الدم الحمراء السليمة.

3. ارتجاع المريء

بسبب صعود حمض المعدة إلى الحلق، يتعرض المريض لضيق التنفس فيجعله ذلك يفتح فمه ليتمكن من استنشاق الهواء.

4. الربو

هو حالة مرَضية طويلة الأمد تؤثر على المجاري الهوائية بالرئتين، مسببةً الاختناق وآلام بالصدر.

5. الاكتئاب

من الأسباب غير المتوقعة لضيق التنفس التي أوضحها استشاري الأمراض الصدرية، هي الاكتئاب الذي يؤثر على ضغط الدم ونبضات القلب، لذا يشعر مريض الاكتئاب بالحاجة إلى التنفس العميق الذي تصاحبه عادةً التأوهات.