حل أسئلة الاختياري والترجمة في امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

«اختر من متعدد وترجم هذه القطع»، أسئلة تحير الطلاب في الثانوية العامة كل عام، وبعد الخروج من اللجان يختلف الطلاب ويحتارون في الإجابة الصحيحة، خاصة تلك التي يوجد بها بعض الكلمات الجديدة والغريبة.

وفي هذه السطور، يجيب الأستاذ محمد فهمي مدرس اللغة الإنجليزية على أسئلة الاختيار من متعدد والترجمة.

حل أسئلة الاختياري في اللغة الإنجليزية

البداية من أسئلة الاختياري في امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة2024، كالتالي:

1-(d)

2-(a)

3-(d)

4-(b)

5-(a)

6-(d)

7-(a)

8-(d)

9-(d)

10-(b)

ثانيا - الأسئلة الموضوعية التالية (الاختيار من متعدد كل سؤال درجتان)

27-(c)

28-(d)

29-(b)

30-(a)

Choose the correct Arabic translation:

31-(d)

32-(a)

33-(d)

34-(c)

ثالثا: الأسئلة المقالية (يتم الإجابة عليها بورقة الإجابة المخصصة لها) كل سؤال درجتين

35- She blamed Miss Havisham for using her to take revenge on men by breaking their hearts and this ruined her life.

36- p was always helpful as he helped his friend Herbert by giving money to a trader called Mr Clarriker to make Herbert work for him to get much money to pay his debts.Herbert saved pip's life when Orlick was about to kill him .

وعن إجابة السؤال«37» قال مستر محمد فهمي، إنه عبارة عن براجراف لا يوجد له نموذج إجابة.