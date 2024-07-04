اليوم آخر موعد لتقديم التظلمات لوظائف شركة المياه 2024

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أنّ اليوم الخميس سيكون آخر موعد لتلقي طلبات التظلمات للمتقدمين لشغل وظيفة «محاسب - سائق»، وفقًا للإعلان رقم 2 لسنة 2024، ووظيفة «قارئ ومحصل» وفقا للإعلان رقم 3 لسنة 2024.

رابط التظلمات لوظائف شركة المياه 2024

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عبر منشور على «فيسبوك» رابط يمكن من خلاله تقديم التظلمات للوظائف وفقا للإعلانين 2 و3 لسنة 2024 من خلال الرابط التالي: «http://196.151.252.98:89» على أن يتم الإعلان عن مواعيد الاختبارات عقب فرز التظلمات.

شروط المتقدمين لشغل وظائف شركة المياه 2024

وحددت الشركة عبر المنشور الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف كالتالي:

- أن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة بالمدن الآتية (رأس غارب - الغردقة - سفاجا - القصير) وفقاً لبطاقة الرقم القومي السارية والصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

- أن يكون المتقدم حاصلا على دبلوم تجارة (ثلاث سنوات / خمسة سنوات) .

- ألا يزيد سن المتقدم على 30 عامًا في 2024/04/01م .

- يقتصر التقديم على الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

- تقديم إقرار ضامن للمتقدم من أحد العاملين بالجهات الحكومية أو إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ويكون معتمد ومختوم بختم الجهة وبشرط أن يكون متبقي للضامن خمس سنوات على الأقل قبل الإحالة للمعاش وألا يكون ضامنا لأكثر من متقدم .

- الأجر عبارة عن عمولة تحصيل عن كل دورة مدتها شهر بعد إقفال الدورة ويصرف بدل انتقال وفقاً لأحكام العقد، كما لا يعد من المخاطبين بأحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

- اجتياز الاختبارات التي يتم تحديدها بمعرفة الشركة.

- يجتاز المتقدم ختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.

- التعاقد مع الناجحين وفقاً للترتيب النهائي للنتيجة النهائية لكل مدينة على حدة.