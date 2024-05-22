«مياه الشرقية» تنظم حملات توعية بأنواع القطع الموفرة وطرق استخدامها

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية حملات توعية داخلية للعاملين في محطة رفع صرف صحي الطراطرة وشبكة صرف صحي مدينة مشتول السوق، وذلك بهدف نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة.

توعية العاملين بأهمية ترشيد استهلاك المياه

شملت الحملة توعية العاملين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وتعريفهم بأنواع القطع الموفرة للمياه وكيفية استخدامها، وشرح خدمات الشركة المختلفة، مثل: عدادات المياه مسبقة الدفع، وتطبيق قراءتي، وتطبيق موبايل 125، والخط الساخن 125، والتعريف بنافذة الشركة الإعلامية الرسمية على فيسبوك والمتاحة عبر هذا الرابط.

وأكّد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرقية ضرورة البدء بنشر ثقافة الترشيد بين العاملين في الشركة ليكونوا سفراء لها في نشر الوعي بين المواطنين.

حملات توعية خارجية

وإلى جانب التوعية الداخلية، نظمت الشركة حملات توعية خارجية في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ومدينة صان الحجر.

وتضمنت الحملة الخارجية تنظيم ندوات توعية بترشيد استخدام المياه بالمراكز التكنولوجية والوحدات الصحية والوحدات المحلية والشؤون الاجتماعية ومكاتب البريد، وإجراء استطلاعات لآراء المواطنين حول الخدمات المقدمة من الشركة، وجمع آراء الأهالي لتحسين جودة الخدمات.