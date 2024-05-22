رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«مياه الشرقية» تنظم حملات توعية بأنواع القطع الموفرة وطرق استخدامها

كتب:

سلامة عامر
09:16 ص | الأربعاء 22 مايو 2024
خلال حملات التوعية بشركة المياه

خلال حملات التوعية بشركة المياه

 نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية حملات توعية داخلية للعاملين في محطة رفع صرف صحي الطراطرة وشبكة صرف صحي مدينة مشتول السوق، وذلك بهدف نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة.

توعية العاملين بأهمية ترشيد استهلاك المياه

شملت الحملة توعية العاملين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وتعريفهم بأنواع القطع الموفرة للمياه وكيفية استخدامها، وشرح خدمات الشركة المختلفة، مثل: عدادات المياه مسبقة الدفع، وتطبيق قراءتي، وتطبيق موبايل 125، والخط الساخن 125، والتعريف بنافذة الشركة الإعلامية الرسمية على فيسبوك والمتاحة عبر هذا الرابط.

وأكّد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرقية ضرورة البدء بنشر ثقافة الترشيد بين العاملين في الشركة ليكونوا سفراء لها في نشر الوعي بين المواطنين.

حملات توعية خارجية

وإلى جانب التوعية الداخلية، نظمت الشركة حملات توعية خارجية في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ومدينة صان الحجر.

وتضمنت الحملة الخارجية تنظيم ندوات توعية بترشيد استخدام المياه بالمراكز التكنولوجية والوحدات الصحية والوحدات المحلية والشؤون الاجتماعية ومكاتب البريد، وإجراء استطلاعات لآراء المواطنين حول الخدمات المقدمة من الشركة، وجمع آراء الأهالي لتحسين جودة الخدمات.

 

اقرأ المزيد:

«الإسكان» تبحث إمكانية توطين الصناعات المتعلقة بمشروعات مياه الشرب

«مياه الإسكندرية»: بدء ضخ مياه الشرب لدير الأنبا موسى في العلمين

قبل يوم 15.. خطوات تسجيل قراءة عداد المياه عبر تطبيق «قراءتى»

«القابضة للمياه» تدشن حملات توعية لترشيد الاستهلاك بمحافظة الشرقية

«القابضة للمياه» تطلق حملات توعية للمواطنين لترشيد الاستهلاك بالشرقية

«مياه المنيا»: حملات توعية لترشيد الاستهلاك خلال عيد الفطر

«مياه الشرب» تنظم حملات توعية لمواجهة الوصلات الخلسة في المنازل

حملات توعية للأطفال بمعرض القاهرة للكتاب لترشيد استهلاك المياه (صور)
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.