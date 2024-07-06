العلاقة بين الضغوطات النفسية وآلام الرقبة.. إليك هذه النصائح للعلاج

آلام الرقبة من المشكلات الصحية المزعجة التي قد تعيق صاحبها عن أداء أعماله وعيش يومه بشكل جيد، وعلى الرغم من أن هناك بعض الأسباب المعروفة لآلام الرقبة، فإن البعض يتفاجأ بشعوره بآلام شديدة في الرقبة عند مروره بحالة نفسية سيئة.. فهل توجد علاقة بين الحالة النفسية للشخص وآلام الرقبة؟

العلاقة بين الحالة النفسية وآلام الرقبة

حسب ما ورد على موقع «healthshots»، فإن الحالة النفسية تؤثر بشكل مباشر على منطقة الرقبة، كما أن الضغوطات النفسية التي يتعرض لها الشخص ويعيشها في يومه تكون سببًا في شعوره بآلام شديدة في الرقبة دون أن يعرف سببًا عضويًا لهذه الآلام.

وتسبب الحالة النفسية السيئة آلامًا مزعجة للرقبة على النحو التالي:

كيف تؤثر الحالة النفسية على آلام الرقبة

1- التوتر والقلق:

عندما نتعرض للتوتر أو القلق، يفرز الجسم هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين، مما يؤدي إلى شد عضلات الجسم، بما في ذلك عضلات الرقبة.

2- الاكتئاب:

يمكن أن يؤدي الاكتئاب إلى الشعور بالتعب والألم بشكل عام، بما في ذلك آلام الرقبة.

3- اضطرابات النوم:

الأرق وقلة النوم يمكن أن يؤديان إلى تيبس العضلات وألمها، بما في ذلك عضلات الرقبة.

4- السلوكيات الضارة:

قد يلجأ الأشخاص الذين يعانون من ضغوط نفسية إلى سلوكيات ضارة مثل: قبض الأسنان، ويؤدي ذلك إلى شد عضلات الفك والرقبة، أو حني الرأس للأسفل ما يجهد عضلات الرقبة ويُسبب لها الألم.

نصائح للتخفيف من آلام الرقبة الناتجة عن الحالة النفسية

ويمكن تخفيف آلام الرقبة الناتجة عن الحالة النفسية السيئة من خلال اتباع النصائح التالية:

1- إدارة التوتر والقلق:

ممارسة الرياضة بانتظام.

تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل.

الحصول على قسط كافٍ من النوم.

اتباع نظام غذائي صحي.

قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء.

طلب المساعدة المهنية إذا لزم الأمر.

2- معالجة الاكتئاب:

العلاج النفسي.

الأدوية المضادة للاكتئاب.

3- تحسين نوعية النوم:

الالتزام بجدول نوم منتظم.

تهيئة بيئة نوم مناسبة.

تجنب الكافيين والنيكوتين قبل النوم.

4- تغيير السلوكيات الضارة: