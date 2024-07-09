«بنفس الجودة والطعم».. طريقة بسيطة لتحويل الجبن القريش إلى كريمي

يُستخدم الجبن القريش المستخلص من اللبن الرائب في إعداد العديد من الوجبات الصحية الخفيفة على المعدة، مما يجعله من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، ومع ذلك، يمكن تناوله بطريقة جديدة عندما يتحول إلى جبن كريمي سهل الفرد ومختلف في المذاق، عند تحضيره في المنزل باتباع طريقة سهلة، نشرحها في السطور التالية.

تحويل الجبن القريش إلى كريمي

استخدام الجبن القريش في عمل جبن كريمي ناعم بقوام متماسك، يحتاج إلى بعض المكونات التي تضيف إليه مذاقًا خاصًا لا يختلف عن الجاهز، وبحسب موقع «eating well» يمكن تحضيره بتوفير المكونات التالية:

- 4 قطع من الجبن القريش.

- نصف كوب زيت زيتون.

- كوب من اللبن.

- نصف كوب من الزيتون المخلي (حسب الرغبة).

- ملعقة شطة مطحونة (حسب الرغبة).

طريقة تحضير الجبن الكريمي

- هرس قطع الجبن القريش.

- إضافة الحليب إلى العجينة السميكة التي نحصل عليها.

- مزج المكونين بالخلاط أو المضرب اليدوي.

- إضافة الزيتون والبهارات التي نرغب في إضافتها.

- خفق المزيج لمدة 10 دقائق حتى نحصل على قوام كريمي متماسك.

- إضافة زيت الزيتون بشكل تدريجي في أثناء عملية الخفق.

- حفظ الجبن الكريمي التي نحصل عليها في الثلاجة، ويفضل إضافة ملعقة من زيت الزيتون إليها؛ لحفظها من البكتيريا، ومنع تكون طبقة كثيفة فوقها وغير مرغوب فيها.